Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş anaokulunu ziyaret etti

Kaymakam Güneş, yaptığı açıklamada, çocukların geleceğimiz olduğunu belirterek, onların eğitimlerine verilen önemin büyük olduğunu söyledi.

Anaokulu Müdürü Gökhan İlyas Er tarafından karşılanan Kaymakam Güneş, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anaokulu'nu ziyaret etti.

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