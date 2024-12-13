Çayın demi Sebahattin amca ve Sultan teyzeden soruluyor

CİHAN OKUR / HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde 55 yıldır beraber hayat mücadelesi veren Sebahattin ve Sultan Kis çifti, iki yıl önce açtıkları çay ocağını da birlikte işletiyor.

İlçede 50 yıl pazarcılık yapan 76 yaşındaki Sebahattin ve 71 yaşındaki Sultan Kis çifti, iki sene önce çay ocağı açmaya karar verdi.

Eski Ekin Pazarı Sokak'ta iş yerlerini kuran Kis çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen sabahın erken saatlerinde dükkanlarını birlikte açıyor.

Karı koca, günlük temizliklerini yaptıktan sonra özenle demledikleri çayı esnafın ve müşterilerinin beğenisine sunuyor. Üç çocuk sahibi çift, 55 yıllık evliliklerindeki sevgi ve dayanışmayı, iş yerine de taşımanın mutluğunu yaşıyor. - "Eşimle çalışmak çok güzel" Sebahattin Kis, AA muhabirine, evlendikleri ilk günden beri eşiyle birbirlerine destek olduklarını söyledi.

Çalışmanın kendisini huzurlu hissettirdiğini dile getiren Kis, "Çocuklarım yaşlandıktan sonra pazarlara gitmemi istemedi. Ben de çay ocağını tuttum. Saat dörtte kalkıp dükkanı açmaya geliyorum, çayı demliyorum. Camiden çıkanlar, işe gidenler ilk müşterilerim. Sonrasında hanımım geliyor. Sohbet, muhabbetle zaman geçiyor. Eşimle çalışmak çok güzel. Müşterilerimiz çayımızı çok beğeniyor. 'Eline sağlık, Allah razı olsun.' diyorlar. Bu olumlu tepkilerle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Her yaşta çalışmanın ve üretmenin önemli olduğunu vurgulayan Kis, gençlere çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, "Kimseden fayda yok. Şu asırda her şey para. Çalışsınlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Çalışmasaydım, bu yaşa mümkün değil gelemezdim." dedi. - "Müşterilerimiz, 'Anne çayımızı içtik, eline sağlık.' diyor"