Gümüşhacıköy'de köy muhtarlarına içme suyu hakkında eğitim verildi

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, köy muhtarlarına yönelik içme suyu klor cihazlarının kullanımı ve temiz içme suyunun önemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Eğitimde, klor cihazlarının çalışma prensipleri, doğru kullanım yöntemleri ve düzenli bakımının önemi gibi konulara değinildi. Muhtarlara, cihazların doğru kullanımıyla köylerindeki içme suyu kalitesini artırabilecekleri ve bu sayede halk sağlığını koruyabilecekleri anlatıldı.