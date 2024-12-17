Hobi amaçlı yetiştirmeye başladığı çiçekler gelir kapısı oldu

CİHAN OKUR/HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde çocukluğundan bu yana tutkusu olan çiçek yetiştiriciliğini atölye kurarak meslek haline getiren Yağmur Başarır, yetiştirdiği rengarenk çiçekleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

İlçede yaşayan 33 yaşındaki Yağmur Başarır, 4 yıl önce hobi amaçlı evinin balkonundaki saksılarda farklı türlerde çiçek yetiştirmeye başladı.

Saksılara ektiği tohumların büyüyerek kısa sürede çiçek açmasıyla hobisini ticarete dönüştürmeye karar veren Başarır, internet üzerinden araştırma yaptığında çiçek yetiştiriciliği ve tasarımının bölgede çok fazla yapılmayan kazançlı bir iş olduğunu fark etti. Zamanla onlarca farklı türde çiçek yetiştiren Başarır, 3 yıl önce Cumhuriyet Caddesi'nde botanik ve bitki tasarım atölyesi açtı.

Tamamen kendi imkanlarıyla kurduğu atölyesindeki rengarenk çiçeklere müşterilerinin isteği doğrultusunda özel tasarım paketlemeler yapan Başarır'ın yeni hedefi ise sera ve botanik kafe açmak. Başarır, AA muhabirine, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Tekstil Bölümü'nden mezun olduğunu söyledi. Bitkilerle ilgilenmenin kendisini daha mutlu edeceğini düşündüğü için kariyerinde bu yönde ilerlediğini anlatan Başarır, 3 yıldır gayet başarılı şekilde çalıştığını ifade etti.

- "Hayallerimiz peşinden koştuğumuzda gerçekleşiyor" Gününün büyük bir bölümünü atölyesinde geçirdiğini, işini severek yaptığını aktaran Başarır, "Çocukluğumdan bu yana çiçeklere, bitkilere, hayvanlara ilgim vardı. Bahçeli müstakil bir evimiz vardı. Çiçeklerle, bitkilerle iç içe büyüdüm. Tekstil okudum ama staj yaptığımda bu bölümde yapamayacağımı anladım. Çiçek işini büyütmeye başladım ve bana çok iyi geldiğini fark ettim. Hayallerimin peşinden koşmak istedim. Yorulduğum, pes ettiğim zamanlar oldu ama hayallerimiz peşinden koştuğumuzda gerçekleşiyor. Herkese hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

- "Çiçekler benim dünyam" Ürün satışlarını genelde sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğini ifade eden Başarır, şunları kaydetti: "Sabahları atölyemi açıyorum, çiçeklerimi kontrol ediyorum. Sulama, gübreleme, kimyasala kaçmadan ilaçlama işlemleri yapıyorum, siparişlerimi hazırlıyorum. Çiçekler benim dünyam. Ben onlara hayat veriyorum onlar da bana. Mutlu, huzurlu bir botanik ortamda çalışıyorum. Sosyal medyadan ve birebir iletişimle sipariş alıyorum. Tamamen tasarım ürünleri. Müşterilerim paketlerini dahi kendileri seçebiliyor. Müşterilerim de memnun, ben de memnunum. Onları kırmadan isteklerini yapmaya çalışıyorum."