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        Amasya'da 33 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:39
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        Amasya'da 33 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda polis ekiplerince Samsun ve Amasya'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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