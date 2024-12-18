Amasya'da 33 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda polis ekiplerince Samsun ve Amasya'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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