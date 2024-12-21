Amasya'da "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Amasya'da, Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı.

Vali Önder Bakan, başkanlığında toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nu ve "Deprem Saha Tatbikatı"nı Taşova Kaymakamlığından sevk ve idare ederek koordinasyonu sağladı.

Hazırlanan senaryoya göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çiçekli köyünde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarıçiçek, senaryoya göre depremden Taşova ve Suluova ilçeleriyle Amasya il merkezinin etkilendiğini, Sivas ve Çorum'dan destek geleceğini belirterek, Taşova ve Suluova ilçelerinde İlçe Afet Yönetim merkezlerinin kaymakamlıklar başkanlığında toplandığını kaydetti.

Ordu, Tokat, Amasya, Samsun ve Sivas illerinin etkilendiği depremin ardından Vali Bakan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdullah Sarıçiçek ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

İl genelinde 13 binanın yıkıldığını belirten Sarıçiçek, enkaz altında kalanlar olduğunu, altyapı hasarları oluştuğunu, kara yolu ağının hasar aldığını, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin hasara uğradığını, enerji nakil ve iletim hatlarında oluşan hasar nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığını, ısınma amacıyla kullanılan sistemlerin yangına sebebiyet verdiğini ve acil barınma ihtiyacının oluştuğunu ifade etti.

Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı ve seyyar hastane ve çadırların kurulduğu tatbikatta, Türk Kızılay ile gönüllü kuruluşlar tarafından seyyar mutfak kurulup çorba ikram edildi.

"Deprem Saha Tatbikatı" sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Bakan, deprem tatbikatının gerçeğini aratmadığını söyledi.

Sadece depremle ilgili değil, tüm afetlere karşı bu tür hazırlıkların yapılması gerektiğini belirten Bakan, şunları kaydetti:

"Deprem tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz, yerel yönetimlerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız AFAD koordinasyonunda iş birliği yaparak sivil toplum kuruluşlarımızı da alarak bir afet anında yapılan tatbikatta yerimizi aldık. Bu tatbikatta bütün paydaşlarımız görevini tam yerinde ve zamanında yerine getirdi. Bu tür tatbikatlar hem toplumsal farkındalık hem de bizim yeniden sürekli zihnimizi tazeleyip organizasyonu yapabilme açısından çok kıymetliydi. Rabb'im bu tür afetleri inşallah bizlere göstermez ama olduğu zamanda hazır olmamız gerektiğine inanıyorum."