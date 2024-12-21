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        Amasya'da "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı

        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Amasya'da, Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:24
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        Amasya'da "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı
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        Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Amasya'da, Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı.

        Vali Önder Bakan, başkanlığında toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nu ve "Deprem Saha Tatbikatı"nı Taşova Kaymakamlığından sevk ve idare ederek koordinasyonu sağladı.

        Hazırlanan senaryoya göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çiçekli köyünde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Ordu, Tokat, Amasya, Samsun ve Sivas illerinin etkilendiği depremin ardından Vali Bakan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdullah Sarıçiçek ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

        Sarıçiçek, senaryoya göre depremden Taşova ve Suluova ilçeleriyle Amasya il merkezinin etkilendiğini, Sivas ve Çorum'dan destek geleceğini belirterek, Taşova ve Suluova ilçelerinde İlçe Afet Yönetim merkezlerinin kaymakamlıklar başkanlığında toplandığını kaydetti.

        Sarıçiçek, haberleşme sistemlerinde kesintiler yaşanması nedeniyle ilçelerle haberleşmenin telsiz, Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti üyeleri aracılığıyla sağlandığını aktardı.

        İl genelinde 13 binanın yıkıldığını belirten Sarıçiçek, enkaz altında kalanlar olduğunu, altyapı hasarları oluştuğunu, kara yolu ağının hasar aldığını, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin hasara uğradığını, enerji nakil ve iletim hatlarında oluşan hasar nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığını, ısınma amacıyla kullanılan sistemlerin yangına sebebiyet verdiğini ve acil barınma ihtiyacının oluştuğunu ifade etti.

        Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı ve seyyar hastane ve çadırların kurulduğu tatbikatta, Türk Kızılay ile gönüllü kuruluşlar tarafından seyyar mutfak kurulup çorba ikram edildi.

        Sarıçiçek, İl genelinde arama kurtarma afet grubunda 107 personel ve 9 arama kurtarma aracı ile sağlık afet grubu, emniyet trafik afet grubu, yangın afet grubu ekiplerinin ivedilikle sevk edildiğini söyledi.

        "Deprem Saha Tatbikatı" sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Bakan, deprem tatbikatının gerçeğini aratmadığını söyledi.

        Sadece depremle ilgili değil, tüm afetlere karşı bu tür hazırlıkların yapılması gerektiğini belirten Bakan, şunları kaydetti:

        "Deprem tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz, yerel yönetimlerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız AFAD koordinasyonunda iş birliği yaparak sivil toplum kuruluşlarımızı da alarak bir afet anında yapılan tatbikatta yerimizi aldık. Bu tatbikatta bütün paydaşlarımız görevini tam yerinde ve zamanında yerine getirdi. Bu tür tatbikatlar hem toplumsal farkındalık hem de bizim yeniden sürekli zihnimizi tazeleyip organizasyonu yapabilme açısından çok kıymetliydi. Rabb'im bu tür afetleri inşallah bizlere göstermez ama olduğu zamanda hazır olmamız gerektiğine inanıyorum."

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        Galeri
        Galeri
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