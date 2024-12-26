Amasya Valisi Bakan, Oluz Höyük kazı alanında incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Önder Bakan, Göynücek ilçesindeki Oluz Höyük kazı alanında incelemelerde bulundu.

Oluz Höyük'te 18 yıldır arkeolojik kazıların devam ettiği alanda yetkililerden bilgi alan Vali Bakan, yapılan kazıların Amasya'nın turizmine, turizm destinasyonuna ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Oluz Höyük'ün Amasya için çok kıymetli bir nokta oluşturduğunu ifade eden Bakan,

"İnşallah yakın bir zamanda buradaki tespitler, buradaki temel teknik değerler hocamızın oluşturduğu teknik ekiple birlikte, yapılacak daha detaylı kazılarla birlikte ortaya çıkarılmasıyla Amasya'nın turizmine, turizm destinasyonuna ciddi katkı sağlayacaktır. Hocamız burada ekibiyle birlikte çok değerli bir kazı oluşturdu, kazı alanını ortaya çıkardı. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle yakın zamanda daha da iyi bir noktaya gelecek." diye konuştu.