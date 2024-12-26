Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Valisi Bakan, Oluz Höyük kazı alanında incelemelerde bulundu

        Amasya Valisi Önder Bakan, Göynücek ilçesindeki Oluz Höyük kazı alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya Valisi Bakan, Oluz Höyük kazı alanında incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya Valisi Önder Bakan, Göynücek ilçesindeki Oluz Höyük kazı alanında incelemelerde bulundu.

        Oluz Höyük'te 18 yıldır arkeolojik kazıların devam ettiği alanda yetkililerden bilgi alan Vali Bakan, yapılan kazıların Amasya'nın turizmine, turizm destinasyonuna ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

        Oluz Höyük'ün Amasya için çok kıymetli bir nokta oluşturduğunu ifade eden Bakan,

        "İnşallah yakın bir zamanda buradaki tespitler, buradaki temel teknik değerler hocamızın oluşturduğu teknik ekiple birlikte, yapılacak daha detaylı kazılarla birlikte ortaya çıkarılmasıyla Amasya'nın turizmine, turizm destinasyonuna ciddi katkı sağlayacaktır. Hocamız burada ekibiyle birlikte çok değerli bir kazı oluşturdu, kazı alanını ortaya çıkardı. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle yakın zamanda daha da iyi bir noktaya gelecek." diye konuştu.

        Kazı sorumlusu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez ise kazı alanından çıkan keşifleri ve eserleri tanıtmanın kendileri için çok değerli olduğunu, Oluz Höyük'te 6 bin 500 yıl öncesine giden derin bir kültürün olduğunu, Amasya’nın kadim tarihini bir tarih kitabının sayfaları gibi burada somutlaştırdıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme

        Benzer Haberler

        Amasya'da "Şeb-i Arus" programı düzenlendi
        Amasya'da "Şeb-i Arus" programı düzenlendi
        Suluova'da "Amasya'yı Yaşıyorum" etkinliği düzenlendi
        Suluova'da "Amasya'yı Yaşıyorum" etkinliği düzenlendi
        Suluova'da sulama projelerinin tanıtım toplantısı yapıldı
        Suluova'da sulama projelerinin tanıtım toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy Belediyesi yeni mezarlık alanı yapımına başladı
        Gümüşhacıköy Belediyesi yeni mezarlık alanı yapımına başladı
        Merzifon'da Kara Mustafa Paşa için mevlit okutuldu
        Merzifon'da Kara Mustafa Paşa için mevlit okutuldu
        Amasya Valisi Bakan, Suluova'da incelemede bulundu
        Amasya Valisi Bakan, Suluova'da incelemede bulundu