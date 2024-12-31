Anadolu'nun kayıp tapınağı Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında bulundu

CİHAN OKUR - Amasya'nın Göynücek ilçesindeki Oluz Höyük kazılarında, milattan önce 600'lü yıllarda bölgede hüküm süren Friglere ait tapınak ortaya çıkarıldı.

Önceki yıllarda yapılan kazılarda Medler'e ait olduğu tespit edilen ateşgah ve mimari yapılar ortaya çıkarılırken Oluz Höyük kazılarının bu yılki bölümünde, Friglere ait olduğu belirlenen tapınağa ulaşıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı sorumlusu Prof. Dr. Şevket Dönmez, AA muhabirine, Oluz Höyük'te 18 yıldır kazı çalışması yürüttüklerini söyledi. Oluz Höyük'te 6 bin 500 yıl öncesine dayanan görkemli bir tarih olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Höyükler katman katman. Bunları bir tarih kitabı gibi düşünebiliriz. Her katman o tarih kitabının bir sayfası." dedi.

Oluz Höyük'ün dinsel bir merkez olduğuna işaret eden Dönmez, "Bunu Hitit döneminden beri izleyebiliyoruz. Hitit dönemine henüz tam anlamıyla ulaşamadık ancak o dönemden bazı objeler elimize geçiyor. Bunlar daha çok boğa betimleriyle karşımıza çıkıyor. Boğanın anlamı şu; Hititler'de fırtına tanrısının kutsal hayvanı. Altta da büyük bir Hitit kentinin olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Artık buraya bir Kubaba tapınağı, Kubaba mabedi diyebiliyoruz" Dönmez, kazı sırasında Friglere ait önemli objeler de bulduklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Demir Çağı katmanın altında Frig döneminde bir Kubaba, yani ana tanrıçanın kutsal alanı olduğunu sunaklarıyla beraber 2010 yılından beri ortaya çıkarıyorduk. Bu bölgedeki titiz çalışmalarımız sonucunda kutsal alanın kutsal odasını, içinde tanrıça Kubaba'yı temsil eden kutsal taşı da ortaya çıkardık. Böylece şu an için bu kutsal alanın ve mabedin, yani tapınağın çok büyük bölümü ortaya çıkmış oldu. Artık buraya Kubaba tapınağı, Kubaba mabedi diyebiliyoruz. Bu, Oluz Höyük kazılarındaki bu yılın başarısı, önemli bir keşfi olarak karşımıza çıkıyor."

- "Anadolu'da kayıp bir tapınak ortaya çıkmış oldu" Artık tabakalaşmayı çok iyi anlayabildiklerini vurgulayan Dönmez, 18 yıllık süreçte Amasya'nın tarihini somutlaştırmaya başladıklarını dile getirdi. Dönmez, şöyle devam etti: "Oluz Höyük'teki Kubaba kutsal alanı ve mabedi, yani içinde kutsal odası ve Kubaba'yı temsil eden taşın açığa çıkmasıyla aslında Anadolu'da kayıp bir tapınak ortaya çıkmış oldu. Tapınağın etrafında çok sayıda kemik obje bulduk. Bunlar delikli objeler. Koyun parmak kemikleri ve omurga kemikleri. Bunlar muhtemelen bir kırbaca bağlanıyordu ve burada ana tanrıça için ayin yapan rahipler, ruhbanlar bunları vücutlarına vuruyorlardı. Bu ayinler dans ederek ve etrafında dönerek gerçekleşiyor. Kutsal mekanı bir nevi tavaf ediyorlar."