Suluova'da "Oyunlarla Matematik" etkinliği düzenlendi

Amasya Üniversitesi ile Suluova Şehit Osman Karakuş Proje İmam Hatip Orta Okulu iş birliğinde, "Oyunlarla Matematik" etkinliği gerçekleştirildi.

Okulun spor salonunda düzenlenen etkinlikte üniversite ile ortaokul öğrencileri, spor salonunda oluşturulan altı parkurda eğlenceli matematik oyunları oynadı.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Beyda Topan, bu yöntem, motivasyon eksikliği ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerde farkındalık oluşturduğunu ve teşvik ettiğini söyledi.