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        Suluova'da "Oyunlarla Matematik" etkinliği düzenlendi

        Amasya Üniversitesi ile Suluova Şehit Osman Karakuş Proje İmam Hatip Orta Okulu iş birliğinde, "Oyunlarla Matematik" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:53
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        Suluova'da "Oyunlarla Matematik" etkinliği düzenlendi
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        Amasya Üniversitesi ile Suluova Şehit Osman Karakuş Proje İmam Hatip Orta Okulu iş birliğinde, "Oyunlarla Matematik" etkinliği gerçekleştirildi.

        Okulun spor salonunda düzenlenen etkinlikte üniversite ile ortaokul öğrencileri, spor salonunda oluşturulan altı parkurda eğlenceli matematik oyunları oynadı.

        Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Beyda Topan, bu yöntem, motivasyon eksikliği ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerde farkındalık oluşturduğunu ve teşvik ettiğini söyledi.

        Öğrencilerin matematiği eğlenerek öğrenmesinin kalıcı etkiler bıraktığını anlatan Topan, "Öğrencilerin matematiğe karşı ilgi duyması, motive olması, heyecanlanmaları onların akademik başarıları üzerinde olumlu etki bırakır. Yapılan akademik çalışmalarda da bu ortaya konmuştur. Biz de bu proje kapsamında öğrencilerimizin ilgisini uyandırarak, motivasyonlarını artırarak akademik başarılarına olumlu yönde etki etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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