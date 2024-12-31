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        Amasya'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Amasya'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 13:45 Güncelleme: 31.12.2024 - 13:57
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        Amasya'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
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        Amasya'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Savadiye ve Beyazıtpaşa mahallerinde motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin H.B. (19) ve T.T. (18) olduğunu belirledi.

        Amasya'nın Taşova ve Tokat'ın Erbaa ilçelerinde oldukları belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Ele geçirilen motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

        Öte yandan şüphelilerin motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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