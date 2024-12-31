Amasya'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Amasya'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Savadiye ve Beyazıtpaşa mahallerinde motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin H.B. (19) ve T.T. (18) olduğunu belirledi.
Amasya'nın Taşova ve Tokat'ın Erbaa ilçelerinde oldukları belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan şüphelilerin motosikleti çaldığı anlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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