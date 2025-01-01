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        Amasya'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

        Amasya'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 02:19 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:35
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        Amasya'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
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        Amasya'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi.

        Kentte 2025 yılının ilk bebeği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğdu.

        Emrullah ve Tuğba Cenik çiftinin 00.04'te 3 kilo 455 gram ağırlığında doğan erkek bebeğine henüz isim verilmedi.

        Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Fatma Nur Yaşa, normal yoldan dünyaya gelen bebeğin ailesiyle sağlıklı yıllar geçirmesini diledi.

        Hastaneye gelen Amasya Valisi Önder Bakan, aileyi ziyaret ederek yeni yılın ilk bebeğine altın taktı.

        Vali Bakan, 2025 yılının herkese hayırlar getirmesini dileyerek, "Bugün bizde Türkiye'deki 81 il gibi 2024'ü geride bırakıp, yeni bir yıla 2025'e hayırlısıyla girdik. Emniyetin ve jandarmamızın toplam 109 ekibi 879 personeliyle Amasyalı hemşerilerimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için hepimiz bütün arkadaşlarımızla birlikte sahada olduk. En son şu anda hastanemize geldik. Burada yeni doğan bebeğini ziyaret ettik. Onlara hoş geldin dedik, ömrü güzel ve uzun olsun." diye konuştu.

        Anne Tuğba Cenik de "Yeni yılda bebeğimiz oldu çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. Annelik çok güzel bir şey, bu dördüncü bebeğimiz bizim, hepsi erkek." dedi.

        Baba Emrullah Cenik ise "Allah'ım tüm çocuğu olmayıp, isteyenlere de nasip etsin, çok mutluyuz özel bir günde doğdu. Allah'ım güle güle büyümek nasip eder inşallah." ifadesini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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