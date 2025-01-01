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        Geçen yıl Amasya'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 63'ü asılsız çıktı

        Amasya 112 Acil Çağrı Merkezine 2024 yılında gelen 356 bin 199 çağrının 225 bin 521'i asılsız çağrı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:27 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:31
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        Geçen yıl Amasya'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 63'ü asılsız çıktı
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        Amasya 112 Acil Çağrı Merkezine 2024 yılında gelen 356 bin 199 çağrının 225 bin 521’i asılsız çağrı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine 356 bin 199 çağrı gelirken, bu çağrıların yüzde 36,69'u olan 30 bin 678'i vakaya dönüştü, yüzde 63,31'i olan 225 bin 521'i ise asılsız olarak kayıtlara geçti.

        Gelen çağrıların kurum bazlı dağılımı ise yüzde 52 ile sağlık, yüzde 38 ile emniyet, yüzde 6 ile jandarma, yüzde 3 ile itfaiye, yüzde 1 ile orman ve AFAD olarak gerçekleşti.

        Açıklamada, "112 hattını gereksiz yere meşgul edenlerle ilgili olarak 112 Acil Çağrı Müdürlüğünce asılsız çağrı komisyonu oluşturuldu ve gerekli cezai işlemler yapıldı." ifadesine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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