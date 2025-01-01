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        Amasya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Amasya'da, Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu öncülüğünde "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 16:37 Güncelleme: 01.01.2025 - 16:48
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        Amasya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Amasya'da, Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu öncülüğünde "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Sultan II. Bayezid Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Hamas'a selam direnişe devam" sloganları atarak, Türk bayrağı ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmasını isteyen pankartlar eşliğinde Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Amasya İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Arslan, 1948 yılında işgale başlanılan ve toprak bütünlüğü bozulan Filistin'de kan ve gözyaşının akmaya devam devam ettiğini söyledi.

        Filistin'de insan haklarının ve savaş hukukunun yok sayıldığını vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

        "Filistinli kardeşlerimiz, siyonist saldırılar sebebiyle çadırlara ve hastanelere sığınıyor. Alçak işgalciler ise hastaneleri ve çadırları bilerek vuruyorlar. Kış şartları sebebiyle zorluklar arttı. Soğuktan donarak can veren bebekler, siyonist çetenin yaptığı zulmün özetidir. 15 aydır siyonist zulüm devam ediyor. Hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef alarak işgalini derinleştiren soykırım çetesine karşı acilen harekete geçilmelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesinin soykırımcı Netanyahu başta olmak üzere siyonist çeteler hakkında almış olduğu tutuklama kararı pratikte yerine getirilmeli, katiller en ağır cezayla cezalandırılmalıdır."

        Grup, Filistinliler için yapılan duanın ardından dağıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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