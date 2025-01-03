Amasya'da kutsal emanetler sergilendi

Amasya'da Dünya Hafızlar Haftası dolayısıyla kutsal emanetler sergilendi.

Sultan II. Bayezid Cami Külliyesi'nde düzenlenen programda, Hz. Muhammed önemine ait kutsal emanetler sergilendi.

Evrensel Hafızlar Derneği Amasya Şube Başkanı Halil İbrahim Tokmak, her yıl üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk haftasını Dünya Hafızlar Haftası olarak kutladıklarını söyledi.