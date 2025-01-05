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        Amasya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 00:27 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:35
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        Amasya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Sepetli köyünde Osman Eraslan'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köylüler alevlere müdahale etti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Köye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Taşova Kaymakamı Salih Kartal, bölgeye gelerek yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

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