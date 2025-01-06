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        Amasya'dan Suriye'ye 12 tır yardım malzemesi gönderildi

        Amasya'da insani yardım malzemelerini taşıyan 12 tır, Suriye'ye uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:36 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:36
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        Amasya'dan Suriye'ye 12 tır yardım malzemesi gönderildi
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        Amasya'da insani yardım malzemelerini taşıyan 12 tır, Suriye'ye uğurlandı.

        Amasya İHH İnsani Yardım Derneği ve Özgür-Der Amasya Temsilciliği aracılığıyla, "Bir Güneş Doğuyor" sloganıyla 8 Aralık 2024'ten bu yana düzenlenen kampanya ile temin edilen gıda ve giyim malzemelerinin Suriyelilere ulaştırılması için Akbilek Meydanı'nda program düzenlendi.

        Amasya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Serdal Benli, yaptığı açıklamada, hayırseverlere teşekkür ederek, kampanyanın devam edeceğini söyledi.

        Sınırdaki Suriyelilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Benli, "Bugün gönderdiğimiz tırlarla birlikte 314 ton yardımdan oluşan 12 tırı Suriye'ye ulaştırmış olacağız. Dağıtımlar Halep, Hama, Humus ve Şam'da yapılacak." dedi.

        Yapılan duanın ardından tırlar, Suriye'ye uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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