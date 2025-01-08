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        Amasya'da motosikletin tünelde devrilmesi güvenlik kamerasında

        Amasya'da motosikletin tünel içinde bulunan kaldırıma çarparak devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:15 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:15
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        Amasya'da motosikletin tünelde devrilmesi güvenlik kamerasında
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        Amasya'da motosikletin tünel içinde bulunan kaldırıma çarparak devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.E.D. yönetimindeki 05 ACV 212 plakalı motosiklet, Ferhat Tüneli'nde kaldırıma çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet ise ekiplerin incelemesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Kaza anı, tünelin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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