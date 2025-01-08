Amasya'da motosikletin tünelde devrilmesi güvenlik kamerasında
Amasya'da motosikletin tünel içinde bulunan kaldırıma çarparak devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Amasya'da motosikletin tünel içinde bulunan kaldırıma çarparak devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
M.E.D. yönetimindeki 05 ACV 212 plakalı motosiklet, Ferhat Tüneli'nde kaldırıma çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet ise ekiplerin incelemesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza anı, tünelin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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