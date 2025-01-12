Taşova Kaymakamı Kartal kan bağışında bulundu
Taşova Kaymakamı Salih Kartal, kurum müdürleri ile birlikte Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Taşova Kaymakamı Salih Kartal, kurum müdürleri ile birlikte Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan mobil kan bağışı aracını ziyaret eden Kartal, kan bağışı yaptı.
Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Kartal, "Kan sadece insan hayatını kurtarabilecek bir kaynak ve aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemlidir. Her bir ünite, bir hayatın kurtarılmasına vesile olabilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.
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