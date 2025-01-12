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        Amasya'da iki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:02
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        Amasya'da iki otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Niyazi Göbel'in (35) kullandığı 05 RE 112 plakalı otomobil, Samsun yönünden gelen Deniz Koç'un (28) yönetimindeki 34 KVN 193 plakalı otomobille Eski Çeltek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada yaralanan Deniz Koç, Meltem Merve Urfalı (27) ile diğer araçtaki aynı aileden Fadime (63), Cahit (50), Bilge (35) ve Ayaz Bulut Göbel (4), olay yerine gelen sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Fadime Göbel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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