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        Taşova'da "Dilimizin Zenginlikleri" etkinliği düzenlendi

        Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Dilimizin Zenginlikleri" konulu eğitim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:55 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:55
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        Taşova'da "Dilimizin Zenginlikleri" etkinliği düzenlendi
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        Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Dilimizin Zenginlikleri" konulu eğitim etkinliği düzenlendi.

        Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan okul müdürü Fatih Ocak, yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin Türkçe'nin zenginliklerini tanımasını, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşmasını, buna bağlı olarak dili iyi kullanmasını ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçladıklarını söyledi.

        Bu tür etkinliklere devam edeceklerini anlatan Ocak, "Öğrencilerimiz dilimizin seçkin ve özgün eserlerini tanıyacak, eserlerimizde geçen sözcüklerin derinliklerini öğrenecek, milletimizin kültürünü, birikimini, düşünce dünyasını ve hayat tarzını söz varlığımızın içinde yeniden keşfedecektir." dedi.

        Etkinliğe Belediye Başkanı Ömer Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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