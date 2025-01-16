Hamamözü'nde ortaokul öğrencilerine "Teknoloji Bağımlılığı" konulu eğitim verildi

Hamamözü Devlet Hastanesi tarafından, ortaokul öğrencilerine yönelik "Teknoloji Bağımlılığı" konulu eğitim düzenlendi.

Hamamözü Hamit Kaplan Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimde, yaklaşık 80 öğrenciye, tekonoloji bağımlığının zararları anlatıldı.

Eğitimde konuşmacı olarak bulunan Hamamamözü Devlet Hastanesinde görevli Dr. Ahmet Elyıldırım yaptığı açıklamada, eğitimde öğrencilere teknolojinin doğru ve bilinçli kullanımı, bağımlılığın genç bireyler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi için yapılabilecekler üzerine bilgi verildiğini söyledi.

Eğitimin interaktif bir şekilde ilerlediğini ve öğrencilerin aktif katılımıyla oldukça verimli geçtiğini anlatan Elyıldırım, "Teknoloji bağımlılığı günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Bu tür etkinliklerle, gençlerimizi bilinçlendirmeyi ve daha sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Günümüzde teknoloji, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bilinçsiz kullanım, özellikle genç bireylerde ciddi bağımlılık sorunlarına yol açabiliyor. Amacımız, öğrencilerimize teknolojiyi doğru ve bilinçli bir şekilde kullanmayı öğretmek." diye konuştu.