Taşova'da köy muhtarlarına içme suyu eğitimi verildi

Taşova Kaymakamlığı tarafından köy muhtarlarına yönelik içme suyu klor cihazlarının kullanımı ve temiz içme suyunun önemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen eğitimde, klor cihazlarının çalışma prensipleri, doğru kullanım yöntemleri ve düzenli bakımının önemi gibi konulara değinildi.

Muhtarlara cihazların doğru kullanımıyla köylerindeki içme suyu kalitesini artırabilecekleri, bu sayede halk sağlığını koruyabilecekleri anlatıldı.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Nilüfer Tali, yaptığı açıklamada, temiz içme suyunun sağlık açısından önem taşıdığını belirterek, "Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz suya erişimini sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda köy muhtarlarımıza verilen eğitim ile klor cihazlarının bakımı ve su depolarının temiz tutulması sağlanarak temiz içme suyuna ulaşılmış olacağız." dedi.

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