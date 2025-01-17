Taşova'da 3 bin 500 öğrenci karne aldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 3 bin 500 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenlerine Kaymakam Salih Kartal ve Belediye Başkanı Ömer Özalp de katıldı.

Kartal, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, "Eğitim, ülkemizin geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biridir. Öğretmenlerimizin emeği ve öğrencilerimizin gayreti hepimiz için çok kıymetli. Bu tatil döneminde dinlenmenizin yanı sıra mutlaka kitap okuyarak vakitlerini verimli geçiriniz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğretmenlerimize ve ailelerimize emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Törende öğrencilere karneleri Kartal ve Özalp tarafından verildi.