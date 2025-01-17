Taşova Belediyesi öğrencilere Akademi Belediye Kartları dağıtıyor

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, eğitime destek olmak için Akademi Belediye Kartlarının dağıtımının devam ettiğini söyledi.

Özalp, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Taşova'da bütün öğrencilerin sınavlarda başarılı olmalarını istediklerini anlatan Özalp, "Belediyemiz tarafından başlatılan Akademi Belediye Eğitim Kartlarımızın dağıtımı, ilçe merkezimizde ve bölge köylerimizdeki okullarda devam ediyor. 8 ve 12. sınıfta sınava hazırlık aşamasında olan yaklaşık 200 öğrencimize bu kartları ulaştıracağız. Öğrencilerimiz, lise ve üniversite geçiş süreçlerinde Akademi Belediye Kartlarımız sayesinde videolu eğitimlerden ve deneme sınavlarından faydalanabilecek." dedi.

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