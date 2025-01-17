Amasya'da ilkokul öğrencilerinden Gazze'ye anlamlı bağış

3C sınıfı öğrencisi Ahsen Elif Sinoplu tarafından başlatılan yardım kampanyasında Gazze'deki çocuklar için sınıf kumbarasında biriken para, Gazze'deki çocuklara ulaştırılmak üzere Amasya İHH İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim edildi.

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