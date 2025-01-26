Amasya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
H.Z. idaresindeki 41 UL 686 plakalı otomobil, Durucasu köyü mevkisinde refüje çarparak yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden S.Z, M.Z. ve O.Z. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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