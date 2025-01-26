Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 26.01.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        H.Z. idaresindeki 41 UL 686 plakalı otomobil, Durucasu köyü mevkisinde refüje çarparak yola devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan aynı aileden S.Z, M.Z. ve O.Z. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen

        Benzer Haberler

        Amasya Valisi Bakan'dan Çambükü köyüne ziyaret
        Amasya Valisi Bakan'dan Çambükü köyüne ziyaret
        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Kadınlar Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları Amasya'da başladı
        Kadınlar Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları Amasya'da başladı
        Yaptıkları yöresel ürünler beğenilen anne ile kızı bileziklerini satarak iş...
        Yaptıkları yöresel ürünler beğenilen anne ile kızı bileziklerini satarak iş...
        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Amasya'da sis etkili oldu
        Amasya'da sis etkili oldu