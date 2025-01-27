Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig şampiyonu Gaziantep Dorukspor oldu

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig Süper Final müsabakasında Gaziantep Polisgücü'nü şut aut ile yenen Gaziantep Dorukspor şampiyon oldu.

Amasya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesi Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Müsabakanın normal süresinin 3-3 bitmesinin ardından şut aut atışlarına geçildi.

Şut aut atışlarında galip gelen Gaziantep Dorukspor şampiyon oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gaziantep Dorukspor'u tebrik ederek, "Kadınlar organizasyonu süper finali az önce oynanan final serisiyle bitti. Ligde 1-4, 2-3 eşleşmeleri vardı. Ligde de kıyasıya bir mücadele olmuştu, Gaziantep Dorukspor Kulübü orada da kazanmıştı ama maçlar burada şut auta gitti. Şut autta kazanan takım Gaziantep Dorukspor Kulübü oldu. Onlara da önümüzdeki Avrupa kupalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.