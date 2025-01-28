Amasya'da 2 evde çıkan yangın hasara neden oldu
Amasya'nınMerzifon ilçesinde 2 evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Amasya'nınMerzifon ilçesinde 2 evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tavşan Mahallesi Fenerli Sokak'taki Davut B'ye ait 2 katlı müstakil evin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Karatepe köyünde de çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.
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