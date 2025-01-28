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        Amasya'da çekicinin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

        Amasya'nın Taşova ilçesinde çekicinin inşaat malzemesi satılan bir iş yerine girme anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 28.01.2025 - 13:15
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        Amasya'da çekicinin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde çekicinin inşaat malzemesi satılan bir iş yerine girme anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Yeni Mahalle'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 AG 430 plakalı çekici, önce kaldırıma çıktı, ardından inşaat malzemesi satan iş yerinin demir kapısına çarpıp iş yerine girdi.

        Kazada ölen veya yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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