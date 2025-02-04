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        Amasya'da vatandaşlar kansere karşı bilgilendirildi

        Amasya'da 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen vatandaşlar bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:03 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:14
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        Amasya'da vatandaşlar kansere karşı bilgilendirildi
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        Amasya'da 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen vatandaşlar bilgilendirildi.

        Hastane girişinde kurulan stant ile vatandaşlara kanser hakkında broşürler dağıtılarak sağlıklı yiyecekler ve içecekler ikram edildi.

        Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Volkan Taşova, kanser taramalarını vatandaşların önemsemesi gerektiğini belirterek, "4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında açtığımız stantta, kanser ve kanser taramalarının önemi hakkında broşürler dağıtarak, sağlıklı yiyecek ve içecekler ikram ettik. Dünya Kanser Günü'ne yönelik gerçekleşen bir dizi etkinlikte vatandaşlarımızı bilgilendirildik." dedi.

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