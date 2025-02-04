Amasya'da vatandaşlar kansere karşı bilgilendirildi

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Volkan Taşova, kanser taramalarını vatandaşların önemsemesi gerektiğini belirterek, "4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında açtığımız stantta, kanser ve kanser taramalarının önemi hakkında broşürler dağıtarak, sağlıklı yiyecek ve içecekler ikram ettik. Dünya Kanser Günü'ne yönelik gerçekleşen bir dizi etkinlikte vatandaşlarımızı bilgilendirildik." dedi.

Hastane girişinde kurulan stant ile vatandaşlara kanser hakkında broşürler dağıtılarak sağlıklı yiyecekler ve içecekler ikram edildi.

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