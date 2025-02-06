Amasya'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde mevlit okutuldu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için program düzenlendi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için program düzenlendi.
Amasya Valiliğince Sultan II. Bayezid Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, mevlit okundu.
Mevlide katılanlara lokum ikram edildi.
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