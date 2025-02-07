Amasya'nın Gümüşhacıöy ve Hamamözü ilçelerinde kar etkili oluyor

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açmak için İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

D-100 kara yolunda ise Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde kar etkili oluyor.

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