Kauçuk ham maddesi taşıyan tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı
Amasya'da, kauçuk ham maddesi taşıyan tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Amasya'da, kauçuk ham maddesi taşıyan tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kentteki bir yol kontrol noktasında Rusya'dan Gebze'ye giden kauçuk ham maddesi yüklü tırı durdurdu.
Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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