Amasya'da 35 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 1990 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi anıldı.

Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 68 madenci ve tüm şehitler için dua edildi.

Türkiye Maden-İş Sendikası Yeni Anadolu Madencilik Şube Başkanı Cemil Güven, 35 yıl önce meydana gelen kaza sonucu büyük acı yaşadıklarını söyledi.

Maden işçilerinin zor şartlar altında çalıştıklarını belirten Güven, "Çeşitli zamanlarda 4-5 grizu patlaması yaşanmış bir iş yerinde çalışıyoruz, grizu patlaması ve diğer iş kazaları sonucu bugüne kadar 200 madenci burada şehit oldu. Hepsinin de tek amacının ailelerinin nafakasını kazanmak. Yaptığımız işin karşılığı gerçekten toplumda herkes tarafından inanılmaz saygı ve kabul görüyor. Ülkemizin içine düşmüş olduğu zor durumlarda göstermiş olduğumuz aksiyon, irade ve çalışkanlık herkes tarafından takdir ediliyor." diye konuştu.

Programa, kazada hayatını kaybeden madencilerin yakınları, Suluova Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Serçe, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletme Müdürü Muhittin Uzuner, protokol üyeleri ve madenciler katıldı.