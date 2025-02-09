Gümüşhacıköy'de telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirme yapıldı

Kaymakam Büşra Güneş, yaptığı açıklamada, vatandaşların bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmalarını ve şüpheli durumlarda en kısa sürede polis ekiplerine başvurmalarını tavsiye etti.

Broşürlerde, telefon dolandırıcılığında sıkça kullanılan yöntemler ve alınabilecek önlemler detaylı bir şekilde anlatıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından telefon dolandırıcılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.