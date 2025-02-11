Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar etkili oluyor.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar etkili oluyor.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 50 santimetreye yaklaştı.
D-100 kara yolunda ise Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.
Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
İlçe Özel İdare Müdürü Elif Baloğlu, ilçede kar nedeniyle 18 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin grup köy yolları başta olmak üzere kapalı köy yollarında çalışma yürüttüğünü kaydetti.
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