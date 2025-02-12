Amasya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Göynücek Kaymakamlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Göynücek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

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