Amasya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Amasya'nın Göynücek ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Göynücek Kaymakamlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Göynücek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.
Ekiplerce, ormanlık alanlara besi yemi, ot, buğday ve ekmek bırakıldı.
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