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        Amasya'da sulama kanalına giren kazı itfaiye çıkardı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde sulama kanalına giren kazı itfaiye ekipleri çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:51
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        Amasya'da sulama kanalına giren kazı itfaiye çıkardı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde sulama kanalına giren kazı itfaiye ekipleri çıkardı.

        Maarif Mahallesi'nde kaz yetiştiricisi İbrahim Sayar, sulama kanalına giren kazını tel örgüler ve kanalın yüksekliği nedeniyle çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazı bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.

        Sayar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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