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        Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 22:48 Güncelleme: 13.02.2025 - 22:48
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        Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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        Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir sosyal paylaşım sitesinde yardıma muhtaç kişilerin, özellikle çocukların fotoğraf ve videolarını paylaşıp, tedavi ve bakım için yardım talep ederek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin toplam 16 bin 398 kişiden 10 milyon 334 bin 993 lira topladığı ve kendi özel harcamalarında kullandıkları tespit edildi.

        Haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin Diyarbakır ve Mersin'deki ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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