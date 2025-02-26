Amasya'da AFAD personeli, minik öğrencileri afetlere karşı bilgilendirdi

Eğitimde minik öğrencilere tahliye ve deprem anı uygulamalı olarak gösterilirken, deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, Amasya Özel İdare Anaokulu öğrencilerine eğitim verildi

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