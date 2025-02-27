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        Amasya'da Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu

        Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:47
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        Amasya'da Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu
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        Amasya'dan geçen Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu.

        Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Ellibeşevler Mahallesi mevkisinde vatandaşlar suda bir ceset gördü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Erkek cesedi ırmaktan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Olay yeri ekiplerinin çalışması sonucu cesedin 69 yaşındaki İsmail A'ya ait olduğu belirlendi.

        İsmail A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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