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        Amasya'da Braille alfabesiyle 2025 yılı imsakiyesi hazırlandı

        Amasya İl Müftülüğü tarafından, ramazan ayının gelmesiyle görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesiyle 2025 yılı imsakiyesi hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:20 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:27
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        Amasya'da Braille alfabesiyle 2025 yılı imsakiyesi hazırlandı
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        Amasya İl Müftülüğü tarafından, ramazan ayının gelmesiyle görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesiyle 2025 yılı imsakiyesi hazırlandı.

        İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğünce görme engelli vatandaşların ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerine daha kolay erişebilmeleri için özel bir çalışma gerçekleştirildi.

        Braille alfabesiyle hazırlanan ramazan imsakiyesi, görme engelli bireylerin hizmetine sunuldu.

        Hazırlanan imsakiyeler, Amasya Altınokta Körler Derneği Başkanı Musa Demiryarar'a teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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