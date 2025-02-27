Amasya'da Braille alfabesiyle 2025 yılı imsakiyesi hazırlandı

İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğünce görme engelli vatandaşların ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerine daha kolay erişebilmeleri için özel bir çalışma gerçekleştirildi.

Amasya İl Müftülüğü tarafından, ramazan ayının gelmesiyle görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesiyle 2025 yılı imsakiyesi hazırlandı.

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