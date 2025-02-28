Suluova'da öğrencilere pamuk şeker ve köfte ekmek dağıtıldı

–Suluova Şehit Süleyman Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, okul yönetimi tarafından ramazanın ayının başlangıcı dolayısıyla, öğrencilere pamuk şeker ile köfte, ekmek ikramı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, yapılan etkinlik amacının ramazan ayı sevincini paylaşmak ve öğrenciler ile toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Okul Müdürü Adem Aslan ise maksatlarının öğrencilere ramazan ayının bereketini yaşatmak ve bilinç oluşturmak olduğunu ifade ederek etkinliği okulca bir gelenek haline getirdiklerini kaydetti.