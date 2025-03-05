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        Amasya'da "14. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı

        Amasya'da "14. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:13 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:19
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        Amasya'da "14. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı
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        Amasya'da "14. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma ilgiyi artırmak, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek amacıyla ülke çapında ve farklı kategorilerde fotoğraf yarışması düzenleniyor.

        Amasya'da, yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı "Tarım Orman ve İnsan" sergisi, Amasya Park'ta Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kurum müdürleri ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

        Vali Bakan, sergiyi gezerek fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

        Sergide, 131 fotoğrafın yer aldığını belirten Bakan, "Yaşamımız tarıma, ormana ve suya bağlı. Gelecek nesillerin de tarımı ve toprağı koruyarak suyu sürdürülebilir şekilde kullanması adına bu sergi dikkat çekeci olacak. Emeği geçenlere teşekkür eder, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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