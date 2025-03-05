Amasya'da "14. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Amasya'da "14. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma ilgiyi artırmak, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek amacıyla ülke çapında ve farklı kategorilerde fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Amasya'da, yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı "Tarım Orman ve İnsan" sergisi, Amasya Park'ta Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kurum müdürleri ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Vali Bakan, sergiyi gezerek fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

Sergide, 131 fotoğrafın yer aldığını belirten Bakan, "Yaşamımız tarıma, ormana ve suya bağlı. Gelecek nesillerin de tarımı ve toprağı koruyarak suyu sürdürülebilir şekilde kullanması adına bu sergi dikkat çekeci olacak. Emeği geçenlere teşekkür eder, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.