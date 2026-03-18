Amasya Valisi Bakan huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu

Amasya Valisi Önder Bakan, Suluova ilçesindeki huzurevi sakinleriyle iftar programında bir araya geldi.



Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Vali Bakan, burada misafir edilenlerle iftar yaptı.



İftarın ardından Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi proje okulu öğrencilerinden oluşan musiki korosu türküler seslendirdi.





Yaşlıların baş tacı olduğunu, bundan sonraki hayatlarını daha huzurlu geçirmeleri için devlet olarak her türlü desteği verdiklerini belirten Bakan, "Mübarek ramazan ayını sağlık ve selametle geçirdik. Sizleri mutlu ve huzurlu görünce bizler de çok mutlu oluyoruz. Allah inşallah bayrama da sağlık ve selametle ulaşmayı nasip etsin. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm huzurevi çalışanlarına da sağlıklı ve huzurlu hayat dileyerek bayramlarını tebrik ediyorum." dedi.



AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ise huzurevi sakinlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Sizlerin burada mutlu ve huzurlu olmanız için her şeyi takip ediyoruz. Bu ramazanda olduğu gibi daha nice ramazanlar da beraber olmayı diliyorum. Bayramınızı tebrik ederim." ifadesini kullandı.



Programa Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rifat Uzun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Yücel de katıldı.



