Suluova'da 33 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor

Uzun, ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek, "İçme suyundaki kayıp kaçağı ortadan kaldırmak ve kaynak sularımızı sağlıklı bir şekilde hemşehrilerimize ulaştırmak amacıyla içme suyu isale hatlarımızı yenileniyoruz." ifadesini kullandı.

Suluova Belediyesinde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Rifat Uzun ile firma yetkilileri arasında 33 kilometrelik içme suyu hattı borularının yenilenmesi için sözleşme imzalandı.

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