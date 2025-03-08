Suluova'da 33 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor
Amasya'nın Suluova ilçesinde eskiyen içme suyu boruları yenileniyor.
Amasya'nın Suluova ilçesinde eskiyen içme suyu boruları yenileniyor.
Suluova Belediyesinde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Rifat Uzun ile firma yetkilileri arasında 33 kilometrelik içme suyu hattı borularının yenilenmesi için sözleşme imzalandı.
Uzun, ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek, "İçme suyundaki kayıp kaçağı ortadan kaldırmak ve kaynak sularımızı sağlıklı bir şekilde hemşehrilerimize ulaştırmak amacıyla içme suyu isale hatlarımızı yenileniyoruz." ifadesini kullandı.
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