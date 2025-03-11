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        Merzifon'da müstakil evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde müstakil evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:20 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:20
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        Merzifon'da müstakil evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü
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        Amasya’nınMerzifon ilçesinde müstakil evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yalnız köyünde Dursun T'ye ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangında, odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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