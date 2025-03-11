Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş öğrencilerle bir araya geldi

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, "Gümüşhacıköy Okuyor" projesi kapsamında, Mehmet Paşa Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte okuma etkinliğine katıldı.

Kaymakam Güneş, sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti ve onlarla birlikte kitap okudu.

Öğrencilere kitap okumanın önemini anlatan Güneş, okumanın bilgi dağarcığını genişlettiğini, hayal gücünü geliştirdiğini ve kişisel gelişime katkı sağladığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin ise projenin ilçe genelinde tüm okullarda yaygınlaştırıldığını belirterek,

"Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinlikleri önemsiyoruz" dedi.

.