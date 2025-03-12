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        Merzifon'da ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı

        MerzifonÜlkü Ocakları tarafından ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:49 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:51
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        Merzifon'da ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı
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        MerzifonÜlkü Ocakları tarafından ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        “Ramazan paylaşmaktır” sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan bağışlarla hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor.

        Merzifon Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Karaöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında yer almaya çalıştıklarını söyledi.

        Her yıl ramazan ayında hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattıklarını dile getiren Karaöz,

        “Ramazan paylaştıkça bereketlenir. Bizleri bekleyen, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız var. Hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında Merzifon Ülkü Ocakları gönül köprüsü kuruyor. Daha çok kişiye ve daha çok kapıya ulaşmak için Merzifon halkının desteklerini bekliyoruz.” diye konuştu.

        Karaöz, yardımların ramazan ayı boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.

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        Galeri

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