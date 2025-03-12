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        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:33
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        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Amasya’nınMerzifon ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        B.A. yönetimindeki 05 AS 426 plakalı otomobil, Taştan Sönmez Caddesi’nde H.E. idaresindeki 05 ADY 611 plakalı motosiklette çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.Ö, ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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