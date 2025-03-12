Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Amasya'nınMerzifon ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Amasya’nınMerzifon ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
B.A. yönetimindeki 05 AS 426 plakalı otomobil, Taştan Sönmez Caddesi’nde H.E. idaresindeki 05 ADY 611 plakalı motosiklette çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.Ö, ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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