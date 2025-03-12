Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.Ö, ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.